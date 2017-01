Milano, 5 gen. (askanews) - Il vento forte che da ieri ha cominciato a soffiare sulla Lombardia facilitando gli incendi in montagna, a Milano è servito per portare la concentrazione di polveri sottili nell'aria sotto la soglia limite dei 50 microgrammi per metro cubo. Secondo i dati forniti dall'Arpa (Azienda regionale per la protezione dell'ambiente) ieri la colonnina del Verziere si è infatti fermata a quota 45. Solo la centralina di via Pascal ha registrato un valore superiore alla soglia (57). Nei primi giorni dell'anno il Pm10 aveva fatto registrare valori anche tre volte superiori al limite. Le polveri sottili sono sotto controllo anche nel resto della reggione eccetto che a Robecchetto (64) e Magenta (59), in provincia di Milano.