Milano, 24 feb. (askanews) - Si chiama "Gatto rosso" il progetto di raccolta fondi ispirato alla storia di Sasha, bambino ucraino che per oltre 4 anni ha combattuto contro un cancro aggressivo al rene. Sasha disegna gatti rossi e ha deciso di donare il ricavato della vendita dei suoi disegni per aiutare i bambini malati che come lui avevano bisogno di cure e farmaci. Il progetto punta a sensibilizzare le persone al problema dei bambini malati di cancro nei Paesi più in difficoltà, e a raccogliere fondi da destinare alle loro cure.

Lunedì 27 febbraio l'organizzazione Umanitaria Soleterre - strategie di pace e l'azienda Pelikan presentano il progetto a Milano: Pelikan sostiene l'iniziativa con la linea di prodotti colore per la scuola contrassegnata con il logo "Gatto Rosso", realizzato da Vauro Senesi. Il 10% del ricavato andrà a sostegno del Programma Internazionale per l'oncologia Pediatrica di Soleterre. All'evento partecipano i testimonial storici Natasha Stefanenko e Vauro Senesi, che allestirà un laboratorio di disegno aperto ai bambini. "Sasha ho iniziato a disegnare gatti rossi per passione - racconta Damiano Rizzi, presidente di Soleterre - e con questo suo talento ha voluto aiutare i bambini malati".

Il programma vuole sviluppare la prevenzione e la diagnosi precoce e a diminuire il livello di sofferenza dei bambini malati di cancro e delle loro famiglie nei Paesi in via di sviluppo. Sono coinvolti 10 ospedali, 29 associazioni e 18 enti pubblici in 6 Paesi (Italia, Ucraina, Marocco, Costa d'Avorio, Uganda e India), si garantisce sostegno a più di 18.000 beneficiari tra bambini malati, familiari, medici e personale sanitario.