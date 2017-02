Milano, 22 feb. (askanews) - Pasta, riso e fagioli neri, piadine, hamburger, verdure, panini e porzioni di polenta calda. Sono solo alcune delle eccedenze alimentari dei ristoranti milanesi che da oggi verranno consegnate a casa alle persone in difficoltà sotto forma di pasti caldi. I primi 38, preparati dalle cucine dei primi dieci locali che hanno aderito all'iniziativa, saranno distribuiti a ciascun ospite di tre comunità di accoglienza della Caritas, cioè "Pani e Peschi" per adolescenti con disagi psichici, la "Casa alloggio Centro Teresa Gabrieli" per malati di Hiv e la comunità a dimensione familiare per minori "La Locomotiva". A consegnare i pasti sarà la Pony Zero, mentre la raccolta nei locali sarà una volta al mese.

L'iniziativa, battezzata "Ristorante Solidale", è patrocinata dal Comune di Milano e frutto di una collaborazione tra Just Eat, Caritas Ambrosiana e Pony Zero, società specializzata nella consegna. "La tappa di Milano è la prima di un percorso che speriamo possa coinvolgere altre città come Torino e Roma" ha detto Daniele Contini, Country Manager di Just Eat in Italia. Da un'indagine condotta su un campione di 500 suoi ristoranti affilati emerge che il 24% butta via cibo ogni giorno, il 26% più di una volta alla settimana e il 50% una volta alla settimana.

"Grazie a iniziative come questa che vedono coinvolti i principali soggetti impegnati nel settore della somministrazione, Milano conferma la sua volontà di proseguire, dopo la positiva esperienza di Expo, nel percorso di incentivazione e promozione della lotta allo spreco alimentare con un occhio sempre attento alle persone in difficoltà" ha commentato l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani.

