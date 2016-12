Milano, 30 dic. (askanews) - Spettacolo gratuito in piazza Duomo a Milano per salutare il 2016 e accogliere il 2017. Sul palco Mario Biondi, artista famoso per la sua voce e la sua anima soul, preceduto da Annalisa, stella della musica pop.

Lo show, organizzato dal Comune di Milano insieme a F&P Group e grazie alla collaborazione di Radio due e degli sponsor Mondoconvenienza e Fastweb, terminerà entro mezzanotte e mezza. Per consentire a tutti di lasciare a casa l'auto e utilizzare i mezzi pubblici dopo il concerto, per rientrare o per spostarsi verso i molti locali e teatri che hanno organizzato feste e veglioni, sabato 31 dicembre il servizio delle linee metropolitane M1, M2, M3 e M5 sarà prolungato sulle tratte urbane - fino a Molino Dorino sulla M1 e fino a Cascina Gobba e Abbiategrasso sulla M2 - con gli ultimi passaggi in centro intorno alle 2 di notte.

Per questioni di sicurezza, è stata disposta dalle Forze dell'Ordine la chiusura nel pomeriggio della fermata M1 e M3 Duomo: saranno utilizzabili dunque le stazioni San Babila e Cordusio per la M1 e Missori e Montenapoleone per la M3.

Le 15 linee della rete notturna saranno normalmente attive. Gli AtmPoint di Duomo, Cadorna, Garibaldi, Centrale, Loreto e Romolo resteranno aperti fino alle 13.30 del 31 dicembre. Si ricorda che i biglietti sono acquistabili anche su Atm Milano Official App o inviando un sms al 48444.

Per garantire una fruizione più tranquilla della piazza, il presidio di Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione civile e personale di Areu 118 inizierà nel pomeriggio. Saranno 7 i varchi di accesso alla piazza con i volontari delle associazioni coordinati dalla Protezione Civile comunale e di Città metropolitana (si consiglia di arrivare in anticipo per evitare code ai controlli). La zona del sagrato del Duomo sarà riservata a persone con disabilità e ai loro familiari.

Per assicurare il normale svolgimento della serata e tutelare l'incolumità pubblica, a partire dalle ore 15 del 31 dicembre fino alle ore 2 del primo gennaio 2017, nell'area di piazza Duomo e Galleria Vittorio Emanuele II non si potranno vendere per asporto, introdurre e utilizzare contenitori in vetro. Inoltre sarà vietato l'uso di fuochi d'artificio, petardi, botti e razzi pirotecnici. In particolare l'area interessata sarà quella compresa tra piazza del Duomo angolo via Mazzini, Duomo angolo via Mengoni, Duomo angolo via San Raffaele, via Arcivescovado angolo piazza Reale, via Marino angolo Galleria Vittorio Emanuele II, via Foscolo angolo Galleria Vittorio Emanuele II, via Silvio Pellico.

Davanti a Palazzo Reale sarà inoltre allestito un posto di Comando Avanzato con una tenda dalla quale verranno coordinate tutte le operazioni per garantire la sicurezza nella piazza. Sarà anche allestito un presidio sanitario fisso con personale medico dedicato e mezzi di soccorso organizzati con 6 autoambulanze e 10 squadre a piedi organizzato e gestito da Areu 118.

Per assicurare il decoro dell'area, Amsa ha previsto un presidio di uomini e mezzi già a partire dal pomeriggio del 31 dicembre. In particolare, saranno posizionati 21 cassonetti per lo smaltimento di vetro e plastica in corrispondenza dei varchi, mentre in piazzetta Reale verranno raccolti i materiali pirotecnici vietati. Durante l'evento la pulizia sarà garantita dal passaggio di operatori con carrellini.

Al termine del concerto, interverranno le spazzatrici aspiranti e meccaniche per ripristinare il decoro della piazza.