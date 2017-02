Milano, 18 feb. (askanews) - Nel centro di Milano, le piazzole di sosta dei taxi sono deserte e se si telefona ad uno dei principali operatori una voce registrata spiega che "a causa di assemblee spontanee del comparto il servizio non è garantito", mentre da altri centralini rivelano che "molti autisti non rispondono alle chiamate". Prosegue dunque anche oggi la "protesta spontanea" delle "auto bianche" contro il decreto Milleproroghe che rinvia a fine anno il termine per disciplinare i servizi di noleggio con conducente e bloccare il presunto esercizio abusivo di servizio taxi da parte di multinazionali come Uber.

Risultano quindi ancora sostanzialmente inascoltati gli appelli lanciati dagli organismi sindacali e della Prefettura meneghina che avevano invitato i tassisti a far rientrare la protesta, anche per ottemperare agli obblighi di servizio di trasporto pubblico.

Intanto, tra gli operatori della moda, cresce la preoccupazione per settimana prossima quando si aprirà la Milano Fashion Week, anche se una soluzione potrebbe arrivare dall'incontro previsto martedì prossimo tra i tassisti e il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio.