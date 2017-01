Milano, 25 gen. (askanews) - Dopo la moda e il design Milano punta sul cibo. Nel solco di Expo, il capoluogo lombardo dal 4 all'11 maggio si candida a diventare una food city. Per una settimana alimentazione corretta, cibo di qualità, chef stellati, foodblogger, showcooking animeranno la città, in concomitanza con un altro evento legato al cibo, TuttoFood, il salone internazionale dell'agroalimentare di Fiera Milano in programma dall'8 all'11 maggio. Il modello è quello del Salone del Mobile, con un diffuso fuorisalone questa volta dedicato al cibo.

L'appuntamento, ribattezzato Milano food city, è già un fiorire di eventi e iniziative che coinvolgono la città, come il flash mob diffuso in tutti i cortili cittadini sabato 6 maggio, quando i milanesi saranno invitati ad aprire i propri portoni per organizzare una cena condivisa con i vicini. Non solo, la Milano food city, nata proprio dalla collaborazione tra TuttoFood, Comune di Milano, Regione Lombardia e Camera di Commercio, sarà anche un momento di riflessione sul valore del cibo e sulla sua sostenibilità, riprendendo in mano la Carta di Milano, come ha fatto la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e ArtsFor, elaborando la Guida terrestre per un cibo sostenibile. Non solo. C'è l'impegno a partire dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a rilanciare il patto siglato ai tempi di Expo con 133 città. "Si sta cercando di trovare una formula per fare inn modo che tutto quello che succede a maggio sia il primo momento in cui Milano allarga e porta fuori dagli spazi fieristici una proposta tesa a sottolineare le nostre peculiarità nell'enogastronomia - ha detto il sindaco - Il nostro territorio intorno al food può fare di più e questa convinzione nasce da elementi oggettivi. Il solco di Expo è profondo, probabilmente più di quanto noi non percepiamo. Io poi vorrei trovare anche la formula per rilanciare il patto firmato ad oggi da oltre 100 città".

"L'evento - ha ricordato il presidente di Fiera Milano, Roberto Rettani - nasce intorno a TuttoFood, una manifestazione tradizionalmente riservata alle aziende, che quest'anno abbiamo deciso di portare in città, e questo consente di coinvolgere il grande pubblico sul tema importante dell'alimentazione e del cibo".

A maggio ci sarà attenzione al cibo buono, stellato (si fanno già i nomi di alcuni chef stellati che partecuperanno) ma anche al cibo giusto e sano. Come dimostra il progetto FoodFriends di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza. Un progetto che avrà quattro declinazioni: FoodFriends Day con assaggi e presentazioni nei negozi di alimentari e nei mercati coperti; ristoranti, bar e locali offriranno menù e aperitivi degustazione legati al territorio di Milano, alle diverse culture alimentari del mondo, al bio. FoodFriends Night con feste in alcune vie della città e FoodFriends Weekend dedicato all'accoglienza. Infine FoodFriends Charity con la "FoodFriends doggy bag" e la "FoodFriends sustainability week" per la lotta allo spreco alimentare.

Dal punto di vista logistico sono tanti gli spazi della città coinvolti: dall'Arco della Pace ai caselli di Porta Venezia, dalla Fondazione Feltrinelli al Superstudio Più, dal Capac a The mall. Numerosi anche i progetti già in palinsesto come Italian Gourmet, la tre giorni non-stop di cultura e cibo in collaborazione con l'omonimo editore, o gli eventi che si concentreranno in quella settimana a partire da Seeds&Chips e Taste of Milano.