Milano, 24 gen. (askanews) - Dal 27 al 30 gennaio torna Homi, fiera milanese biannuale dei complementi d'arredo, degli accessori e degli stili di vita. Un contenitore variegato, diviso in dieci satelliti, che spazia dalla tavola al bagno, dagli arredi per esterno al mondo dei regali. Il tutto accompagnato da iniziative dedicate alle tante espressioni di stile, installazioni, spazi a tema e laboratori di ricerca su forme e materiali. Un appuntamento che porta a Fieramilano 1.500 espositori, di cui il 21% proveniente da 38 Paesi esteri, tra cui Spagna, Francia, Germania, India e Corea del Sud sono maggiormente rappresentati.

Una delle novità di questa edizione è Homi Trends, un focus espositivo dedicato alle tendenze individuate dagli organizzatori in collaborazione con Wgsn, società specializzata in ricerche e analisi di mercato, anticipazioni e studi delle tendenze nei settori del design e della moda. L'obiettivo è quello di mettere in scena le nuove direzioni dello stile come in un teatro, attraverso un percorso che dà corpo a tre declinazioni dell'oggettistica: Earthed, con i prodotti dedicati alla naturalità, Design Matters, con le più interessanti soluzioni materiche e Italianess, dimensione che declina il Made in Italy in una concezione più ampia e contemporanea.

Tra le tante tendenze che stanno cambiando la vita quotidiana ci sono, poi, quelle legate all'evoluzione della tecnologia, sempre più presente anche nelle case, negli oggetti che le arredano e negli accessori. L'immaginario tecnologico è così protagonista nella sezione Homi Smart che metterà ancora una volta in mostra esempi concreti del rapporto sempre più stretto tra design e tecnologia, tra bellezza vissuta attraverso gli oggetti e condivisa mediante i social network. Non mancano poi le mostre come "La Magnifica Forma", evento di ricerca e sperimentazione dedicato all'interazione fra Made in Italy e patrimonio artistico, che affronta in questa edizione il tema del rapporto fra design e territorialità.

(segue)