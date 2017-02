A Brescia poliziotti dotati di spray al peperoncino

Sarà utilizzato in caso di azione violenta, minaccia o resistenza

Milano, 6 feb. (askanews) - A Brescia i poliziotti da oggi saranno dotati di spray al peperoncino. A riferirlo in una nota la questura bresciana, nella quale si legge che "i poliziotti delle squadra volanti della Questura e dei due commissariati di Pubblica Sicurezza di Brescia a partire da oggi saranno dotati dei nuovi strumenti di dissuasione ed autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di 'oleoresin capsicum'".

Il presupposto giuridico per utilizzare lo spray "è stato individuato nella fase intermedia dell'intervento di polizia, ossia in quelle ipotesi in cui sia fallito ogni tentativo di comunicazione ordinaria, di mediazione o di dissuasione verbale con il soggetto aggressore", prosegue la nota.

Nel pieno rispetto del principio di proporzionalità tra offesa e difesa, spiegano dalla Questura, questo spray potrà essere utilizzato per "fronteggiare un'azione violenta, una minaccia od una resistenza rivolta all'operatore di polizia o verso terzi coinvolti nel teatro operativo".