Milano, 2 feb. (askanews) - Un 42enne rom romeno senza fissa dimora è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale San Carlo di Milano dopo essere stato aggredito e accoltellato al fianco in via Sebastiano Veniero, quasi all'angolo con viale Scarano, nella zona Portello del capoluogo lombardo. Da quanto è possibile apprendere l'uomo non rischia la vita.

Il 42enne è stato soccorso verso le 6.50 dal personale medico del 118 che ha allertato i carabinieri che ora stanno svolgendo le indagini. A segnalare la sua presenza è stato un passante attirato dai suoi lamenti.

L'uomo è conosciuto perché è solito chiedere l'elemosina in zona.