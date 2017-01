Milano, 20 gen. (askanews) - Ieri pomeriggio i carabinieri della Stazione di Abbiategrasso (Milano) hanno sequestrato 23 chilogrammi di hashish diviso in 39 panetti da un etto e da un chilo. Lo stupefacente era nascosto dietro i sedili anteriori di un furgoncino, segnalato in sosta da qualche giorno in un parcheggio pubblico alla periferia di Robecco sul Naviglio. Il mezzo è stato trovato aperto.