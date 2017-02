Milano, 8 feb. (askanews) - "La condanna dell'ex assessore Zambetti è davvero pesante. Regione Lombardia tenga alta la guardia e moltiplichi gli anticorpi per evitare che il voto di scambio inquini nuovamente le istituzioni lombarde". Lo ha dichiarato, dopo la notizia della condanna a 13 anni e 6 mesi dell'ex assessore alla casa della Giunta Formigoni, Domenico Zambetti, giudicato colpevole di voto di scambio con la 'ndrangheta, corruzione e anche concorso esterno in associazione mafiosa. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 10 anni.

Ha espresso "preoccupazione" per la sentenza il presidente della Commissione regionale Antimafia e consigliere regionale del PD Gian Antonio Girelli. "Sarà necessario un'attenta lettura del dispositivo, ma, fatte salve le garanzie e gli ulteriori passaggi processuali, la netta sensazione è quella di trovarsi di fronte un fenomeno grave da affrontare con estrema decisione - ha affermato Girelli in una nota - E' un ulteriore richiamo alle istituzioni e al tessuto socio economico lombardo nella piena consapevolezza che parlare di mafia in Lombardia è parlare di un fenomeno che mina profondamente la competitività e che deve trovarci uniti e determinati nel contrastarlo in ogni sua forma ed ogni suo radicamento".