Milano, 23 gen. (askanews) - I carabinieri del Nucleo investigativo di Monza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre calabresi accusati a vario titolo di usura ai danni di due imprenditori brianzoli. Si tratta del 43enne pregiudicato Fortunato Bartone (attualmente già detenuto nella casa circondariale di Voghera per associazione mafiosa), di suo cognato Marcello Stagno, commesso incensurato di 27 anni, e del 50enne pregiudicato Rocco Gatto, gestore di un'area di servizio a Carate Brianza (Monza). Stagno e Gatto sono residente a Mariano Comense (Como), mentre Bartone, prima di finire in carcere, viveva a Giussano, in Brianza.

Secondo gli investigatori dell'Arma, coordinati dalla Dda di Milano, Bartone, ritenuto dagli inquirenti affiliato al clan Galati di Mileto (Vibo Valentia) attivo a Cabiate, nel Comasco (collegato alla cosca di 'ndrangheta dei Mancuso di Limbadi), avrebbe gestito dal carcere il giro di usura con l'aiuto del cognato. Il 43enne è accusato anche di aver inviato nel 2013 una busta con tre proiettili alla direttrice del carcere di Monza. Gatto, ritenuto anche lui vicino ai Galati, è accusato anche di spaccio di cocaina. Durante le perquisizioni i militari hanno sequestrato circa diecimila euro in contanti, alcuni assegni in bianco, agende e una decina di bombe carta.

Il comandante provinciale dei carabinieri di Milano, Canio Giuseppe La Gala, ha rivolto un appello "a tutti gli imprenditori e a tutte le vittime a denunciare per metterci nelle condizioni di tagliare subito i collegamenti che la 'ndrangheta vuole stabilire in questo territorio", ricordando gli importanti risultati raggiunti in questi anni contro le cosche calabresi nelle provincie di Milano, Monza e Como. "Non abbiate paura - ha concluso il comandante - e abbiate fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura".