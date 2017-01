Genova, 4 gen. (askanews) - A Ventimiglia, in provincia di Imperia, la polizia ha arrestato un latitante romeno di 28 anni residente in Francia ricercato in tutta Europa per una rapina con sequestro di persona compiuta nel novembre scorso nel suo Paese d'origine. L'auto su cui viaggiava il giovane in compagnia di un connazionale è stata fermata per un controllo insieme ad un'altra vettura con altri due cittadini romeni a bordo vicino allo svincolo autostradale di Ventimiglia.

All'interno delle due auto la polizia ha rinvenuto e sequestrato otto grosse borse contenenti centinaia di confezioni di profumo contraffatte, un coltello a serramanico, un martello e alcuni arnesi da scasso. I tre connazionali fermati insieme al 28enne, che è stato denunciato anche per il porto abusivo del coltello, sono stati indagati in stato di libertà per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti allo scasso.