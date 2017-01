Genova, 16 gen. (askanews) - Sta minacciando alcune abitazioni il vasto incendio boschivo divampato questa mattina sulla collina di Sant'Ilario, nel levante di Genova. Sul posto stanno operando decine di volontari della Protezione civile e nove squadre dei vigili del fuoco arrivate anche da Torino, Alessandria e La Spezia.

Le fiamme, alimentate dal forte vento di tramontana che sta spazzando la Liguria, nel pomeriggio hanno raggiunto il Monte Moro e si sono pericolosamente avvicinate ad alcune case di via Lanfranco Alberico, nel quartiere genovese di Apparizione. L'autostrada A12 è stata chiusa per motivi di sicurezza nel tratto compreso tra Genova Nervi e Recco in entrambe le direzioni.