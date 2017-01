Genova, 30 gen. (askanews) - "Trump sta mantenendo le promesse fatte durante la campagna elettorale e se non lo avesse fatto credo che la sua presidenza sarebbe partita davvero male. Gli americani si aspettavano e avevano chiesto con il loro voto una cura shock e Trump sta facendo quello che aveva detto. Mi auguro che la decisione, l'entusiasmo e anche la risolutezza mostrata da Trump sia in qualche modo di scuola per riflessioni che dobbiamo fare anche nel nostro Vecchio Continente". Così il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, ha commentato la 'stretta' sull'immigrazione del nuovo presidente americano.

"Ancora una volta -ha sottolineato Toti- questo cambio di passo arriva da una grande democrazia come gli Usa, dove Trump ha vinto bene le elezioni, mentre purtroppo l'Europa continua a stentare e a incespicare nelle sue politiche e nelle sue contraddizioni. Credo peraltro che un'inversione di tendenza rispetto alla politica del presidente Obama -ha aggiunto il governatore ligure- fosse necessaria e indispensabile per dare un segnale al mondo".

(segue)