Roma, 29 dic. (askanews) - La Asl 4 di Chiavari, in Liguria, comunica in una nota che il 26 dicembre le è stato notificato "un caso di meningite da meningococco in una trentaquattrenne sudamericana peruviana" residente nella stessa Chiavari.

La donna, prosegue la nota, "dopo essere transitato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lavagna la sera del 25 dicembre, è stato trasferito dopo poche ore in condizioni critiche nel Reparto di Rianimazione dell'Ospedale San Martino di Genova". Le sue condizioni "ad oggi permangono critiche".

Al fine di ridurre il rischio di ulteriori casi di contagio, "sono stati sottoposti a profilassi con gli appropriati antibiotici tutti i contatti stretti dell'ammalata e cioè i familiari e tutti coloro che hanno frequentato continuativamente la sua abitazione nei sette giorni precedenti la comparsa della sintomatologia. Non sono invece a rischio i contatti occasionali e cioè coloro che casualmente hanno contattato la signora al di fuori dell'abitazione (ad esempio salutandola o stringendole la mano)". Sono in corso indagini di laboratorio per la tipizzazione del meningococco.