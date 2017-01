Toti: è un grande passo per la Liguria

Genova , 23 gen. (askanews) - Da domani due nuove treni Frecciargento collegheranno Genova a Roma in meno di quattro ore, sfruttando le potenzialità dell'alta velocità. Il nuovo collegamento ferroviario, a partire da 29,90 euro, è stato presentato oggi nel capoluogo ligure dall'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Barbara Morgante, alla presenza del governatore della Liguria Giovanni Toti e dell'assessore ai trasporti della Regione Liguria, Gianni Berrino.

"Contiamo di avere tanti passeggeri -ha affermato l'ad di Trenitalia, Barbara Morgante- in modo da poter mantenere la tratta nel tempo. Sono circa 2 mila -ha annunciato- le prenotazioni già effettuate per il prossimo mese".

"Oggi -ha aggiunto il governatore Toti- possiamo dire effettivamente che Genova e la Liguria aprono le porte al futuro. Entriamo nell'era della ferrovia moderna, competitiva a tutti i livelli anche con l'aereo. E' un piccolo passo per l'uomo ma -ha sottolineato Toti- un grande passo per Genova e la Liguria. Vorrei almeno due treni uguali per Milano a giugno", ha concluso il governatore rivolgendosi all'ad di Trenitalia. (segue)