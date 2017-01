Dialogo per una coalizione unitaria in Liguria

Roma, 12 gen. (askanews) - Il presidente Fi della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato oggi a Genova Raffaele Fitto, europarlamentare e leader di Conservatori e Riformisti, con una delegazione dei suoi rappresentanti in Liguria. Al centro del colloquio, la prossima tornata elettorale amministrativa, che coinvolgerà molte importanti città della Liguria a partire dal capoluogo. Lo ha riferito lo staff di Toti in una nota.

"Fitto - si legge- ha confermato al presidente Toti il posizionamento del proprio movimento nell'area di centro destra e la volontà di contribuire alla costruzione di una coalizione alternativa alla sinistra e al Movimento Cinque Stelle. Dal canto suo, il presidente Toti ha sottolineato la volontà della maggioranza di centro destra, che guida la Regione, di volersi candidare a vincere la sfida per il governo in tutte le città liguri al voto e ha manifestato interesse e compiacimento per la scelta del movimento rappresentato da Raffaele Fitto di aprire un dialogo costruttivo.

"Il nostro obiettivo - spiega Toti - è quello di costruire un centro destra coeso, largo e plurale, in cui tutte le anime e le sensibilità possano trovare dimora, senza che questo rappresenti un indebolimento della coerenza e degli obiettivi comuni che la coalizione deve avere". Toti e Fitto si sono riservati di approfondire questi temi anche nelle prossime settimane, quando il confronto tra i partiti che compongono la maggioranza entrerà nel vivo, in vista delle scelte programmatiche da assumere nelle diverse città".