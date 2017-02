Toti (Fi): il tema delle macro-Regioni va rilanciato

Genova, 6 feb. (askanews) - "Se si deve tornare a discutere di riforme costituzionali a me piacerebbe che lo si faccia anche in termini di macro-regioni ovvero di autonomia spiccata perché di questo abbiamo bisogno". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, durante l'inaugurazione dello spazio "La mia Liguria" al Palafiori di Sanremo, a margine della 67esima edizione del Festival.

"Quello delle macroregioni -ha sottolineato il governatore ligure- è un progetto sul quale il presidente Maroni già da tempo lavora e che ci vede convinti. Abbiamo bisogno di Regioni che abbiano una dimensione grande per potersi assumere quei poteri, quegli oneri e quella vicinanza ai cittadini che servono per costruire una buona azione di governo. Ben venga dunque una macroregione e una riforma costituzionale in questo senso", ha concluso Toti.