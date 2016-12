Roma, 27 dic. (askanews) - "180 mila #sbarchi nel 2016, il 18,21% in più rispetto allo scorso anno. In un momento di reale emergenza terroristica, l'identificazione totale di ogni persona che entra nel nostro Paese deve essere la priorità strategica per dare sicurezza ai cittadini. Chi arriva in Italia non può girare indisturbato, senza essere fotosegnalato e identificato tramite impronte digitali. È giunta l'ora di dire basta al buonismo e all'accoglienza indiscriminata. Bisogna cambiare ricetta!". Lo scrive su Facebook Giovanni Toti, consigliere politico di Silvio Berlusconi e presidente della Regione Liguria.