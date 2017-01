Genova, 24 gen. (askanews) - "Credo che di Guido Rossa si possa parlare per ore e prendere quella storia da ogni punto di vista. Io vorrei semplicemente dire che da quel momento, da quel sacrificio è cominciato un pezzo delle tante riscosse che hanno visto protagonista il nostro Paese, quella guerra che poi alla fine ha portato le istituzioni democratiche ma anche il movimento sindacale e il movimento operaio a vincere la sua battaglia contro il terrorismo, contro quelle facili scorciatoie demagogiche e sanguinose". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, questa mattina nello stabilimento Ilva di Genova durante la commemorazione di Guido Rossa, l'operaio e sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse il 24 gennaio del 1979.

"Come sempre questo Paese -ha sottolineato Toti- quando ha vinto delle battaglie lo ha fatto insieme, l'ha fatto sapendo mettere al meglio insieme le sensibilità politiche, le culture, le capacità professionali, la volontà di sacrificio. Quel momento di unità nazionale -ha concluso il governatore ligure- credo che sia l'esempio migliore di come la buona politica, il buon sindacato e la buona impresa debba collaborare per superare i momenti difficili e guardare al futuro".