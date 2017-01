Genova , 21 gen. (askanews) - "Non entro nel merito ma non capisco per quale motivo il pm si spinga alla distruzione di un'azienda rispetto a quanto è successo". Lo ha detto Stefano Parisi, parlando del processo per il crollo della torre piloti del porto di Genova ed in particolare della decisione del pm Walter Cotugno di chiedere il commissariamento del gruppo Ignazio Messina per un anno con la clausola che gli utili vadano allo Stato.

Secondo Parisi, si è trattato di "un'azione irresponsabile da condannare. Non esiste -ha sottolineato- una sanzione così grave nel nostro ordinamento nei confronti dei lavoratori. Dove è la politica - si è chiesto il leader del movimento 'Energie per l'Italia' citando anche Ilva, Thyssen e Fastweb - quando la giustizia colpisce migliaia di persone detenute ingiustamente o aziende?".

"Per evitare il commissariamento - ha sottolineato Parisi riferendosi a Fastweb - mi sono dimesso e poi sono stati tutti assolti. Ma che vuol dire commissariare un'azienda? E' uno Stato arrogante che chiede che gli utili della Messina vadano a lui. La colpa -ha concluso- va pagata in modo giusto ma non dai lavoratori e dall'economia".