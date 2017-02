Genova, 16 feb. (askanews) - A Genova è stato inaugurato oggi un sistema di gallerie che collega il casello autostradale dell'aeroporto alla val Chiaravagna. Si tratta di un'opera accessoria ai lavori del Terzo Valico ferroviario, che contribuirà a decongestionare il traffico in alcuni quartieri evitando il transito attraverso il centro abitato di circa 185 mezzi pesanti ogni ora. Costata circa 53 milioni di euro, la nuova strada, che è stata realizzata dal consorzio Cociv, è lunga quasi 2 chilometri.

"È un'opera attesissima dalla popolazione - ha detto il vicesindaco Stefano Bernini- perché trasferisce il traffico pesante generato dalle attività produttive della zona su un'arteria collegata direttamente al casello autostradale. Ciò -ha sottolineato Bernini- permette di liberare il centro abitato con ricadute positive sulla vivibilità dei quartieri. La nuova infrastruttura -ha proseguito il vicesindaco- consente inoltre di coniugare la tematica ambientale con quella industriale e manifatturiera, esaltando la vocazione produttiva di quel territorio e concorrendo ad attrarre investimenti".

"Ultimo aspetto ma non certo per importanza -ha affermato Bernini- è la messa in sicurezza di quella porzione di città dal rischio esondazioni. Trasferire il traffico pesante fuori dal centro abitato -ha concluso il vicesindaco- permetterà infatti, grazie ad alcune modifiche di viabilità, di abbattere il ponte di via Giotto e il cosiddetto 'ponte obliquo' sul torrente Chiaravagna che ostacolavano il deflusso delle acque in caso di piena".