Genova, 21 feb. (askanews) - Si allarga anche a Genova la protesta dei tassisti contro il decreto Milleproroghe. Un centinaio di tassisti si sono radunati dalle prime ore della mattina nella centralissima piazza De Ferrari e stanno dando vita ad un presidio pacifico davanti alla sede della Regione Liguria contro l'emendamento presentato dalla senatrice del Pd Linda Lanzillotta, in concomitanza con l'incontro a Roma tra i sindacati di categoria ed il ministro Delrio.

Il servizio per le fasce più deboli, in particolare per i pazienti diretti in ospedale, viene erogato gratuitamente. Al momento nel capoluogo ligure non sono previsti cortei o blocchi stradali ma il presidio proseguirà ad oltranza in attesa dell'esito dell'incontro nella Capitale.

"Un centinaio di colleghi -ha spiegato ad Askanews il portavoce del coordinamento dei tassisti genovesi, Leonardo Cavagnoli- sono andati giù a Roma per partecipare alla manifestazione nazionale. Qui a Genova -ha sottolineato Cavagnoli- abbiamo deciso di fare un presidio senza cortei perché non vogliamo assolutamente creare disagi alla cittadinanza e ai nostri clienti. Abbiamo scelto la linea morbida", ha concluso il portavoce del coordinamento dei tassisti genovesi.