Sindacati: convegno ultradestra a Genova può causare disordini

Genova, 1 feb. (askanews) - "Cgil, Cisl e Uil esprimono preoccupazione e dissenso per quella che può essere intesa come una vera e propria provocazione e che potrebbe rivelarsi causa di disordini pubblici, cosa che potrebbe portare danni a cittadini e lavoratori in un territorio come il nostro già attanagliato da problemi sociali e occupazionali". Così le segreterie genovesi dei tre sindacati confederali hanno commentato in una nota il convegno della destra radicale europea previsto a Genova il prossimo 11 febbraio. "Le forze politiche che si sono date appuntamento a Genova -hanno sottolineato Cgil, Cisl e Uil- sono le stesse che in Europa stanno strumentalizzando le difficoltà accentuate dalla crisi economica e che si stanno caratterizzando per politiche populiste, razziste, xenofobe e talvolta violente. Per la nostra città, medaglia d'oro della Resistenza, accogliere un appuntamento di questo genere -si legge ancora nella nota- può suonare come uno sfregio alla sua storia".

"A questo proposito -hanno affermato i sindacati- la scelta di Genova non appare certamente casuale e riporta alla memoria i fatti del luglio 1960 quando la città seppe reagire ad una provocazione analoga. Sono passati gli anni ma non la memoria e i valori democratici sempre attuali e punto di riferimento per il mondo del lavoro. Ci riteniamo fin da ora disponibili -conclude la nota di Cgil, Cisl e Uil- a partecipare ad un tavolo in prefettura qualora la stessa decidesse di convocarlo".