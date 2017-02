Genova, 13 feb. (askanews) - "Grazie anche alle nostre sollecitazioni nell'ultimo incontro al Mise, oggi il ministro Calenda ha dato il via libera all'istituzione della governance delle aree di crisi complessa per la provincia di Savona. A questo punto auspichiamo che tutto si svolga nei tempi preventivati in modo da raggiungere l'obiettivo di sbloccare i primi bandi già entro quest'anno". Lo ha annunciato l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Edoardo Rixi.

Nell'organismo di governence saranno presenti rappresentanti della Regione, della Provincia di Savona e dell'Autorità portuale, oltre che dei Ministeri dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Infrastrutture. Il prossimo passaggio sarà l'affidamento del mandato a Invitalia per l'elaborazione di una bozza sui principali bisogni del territorio, che saranno raccolti attraverso gli enti locali, i sindacati, la Camera di commercio, le associazioni e l'Autorità portuale. Una volta individuati i fabbisogni, si procederà all'elaborazione di una bozza di documento per la manifestazione di interesse su progetti di sviluppo dell'area savonese.