Genova, 10 gen. (askanews) - E' di 15 arresti il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Savona che ha consentito di smantellare una banda di malviventi che organizzava finti matrimoni per cittadini extracomunitari in cerca di un permesso di soggiorno definitivo in Italia.

Secondo quanto accertato dai militari, che hanno eseguito circa 40 perquisizioni in tutta Italia, la banda aveva messo in piedi una sorta di 'agenzia di viaggi' per fornire agli aspiranti mariti un servizio completo volto a garantirne il regolare ingresso nel nostro Paese e la possibilità di circolare liberamente in Europa: matrimonio con cerimonia civile, sposa compiacente, pubblicazioni, falsi testimoni e foto di rito.

Il costo del 'pacchetto' variava tra i 10 e i 12 mila euro. L'indagine è nata da accertamenti su alcuni matrimoni sospetti registrati presso gli Uffici di stato civile di alcuni Comuni della Liguria.