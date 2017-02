Sanremo , 8 feb. (askanews) - Crescono di anno in anno gli introiti del Festival di Sanremo ma continuano a diminuire i fondi che la città dei fiori riceve dalla Rai. Per questo il sindaco Alberto Biancheri batte cassa e chiede più soldi alla televisione pubblica anche in vista del rinnovo della convenzione in scadenza a dicembre.

"Negli ultimi 10 anni - ha spiegato il primo cittadino ad Askanews - i compensi per il Comune di Sanremo sono diminuiti come previsto dalle convenzioni precedenti. Abbiamo ancora una convenzione con la Rai fino a dicembre e poi inizieremo le trattative. E' ovvio -ha sottolineato Biancheri- che si cercherà di ottenere qualcosa di più per Sanremo non solo dal punto di vista economico ma anche dei contenuti. C'è da parlare infatti di possibili altri eventi, di Area Sanremo e di sponsorizzazioni".

"Il problema - ha dichiarato il sindaco della cittadina ligure - non è solo legato ad una cifra, la convenzione con la Rai secondo me deve essere qualcosa di più ma sicuramente dobbiamo fare anche in modo che porti più ricchezza alla nostra città".

Sull'esito delle trattative con la televisione pubblica Biancheri si è detto comunque ottimista. "Oggi - ha affermato - con la Rai c'è un rapporto molto solido, molto forte e anche di stima, quindi penso che tra persone intelligenti si troverà sicuramente un accordo. Dobbiamo assolutamente continuare questo rapporto -ha aggiunto- per il bene di Sanremo ma anche per il bene della Rai". (segue)