Genova, 9 feb. (askanews) - "Visto il grande successo di ascolti e quindi della conseguente raccolta pubblicitaria degli ultimi festival di Sanremo, il sindaco Biancheri, che rappresenta tutta la città, speriamo che riesca nell'impresa di contrattare con la Rai un rinnovo della convenzione o una nuova convenzione che garantisca maggiori introiti al Comune". Lo ha detto ad Askanews il consigliere di Fdi-An del Comune di Sanremo e assessore al turismo della Regione Liguria, Giovanni Berrino.

"Mi sembra -ha aggiunto Berrino- che per la Rai i dati dal punto di vista economico siano positivi e penso quindi che ci siano i margini per stipulare una nuova convenzione più favorevole per la città di Sanremo. Il sindaco -ha sottolineato il consigliere comunale- dovrebbe fare la voce grossa e su questo penso che per una volta la maggioranza di centrosinistra e l'opposizione siano concordi".

In caso di mancato accordo con la Rai, tra le ipotesi c'è anche la messa all'asta della manifestazione. "Prima -ha dichiarato Berrino- bisognerebbe fare una ricerca di mercato per capire se ci sono altre emittenti interessate all'organizzazione e alla trasmissione del festival. Questa comunque -ha spiegato il consigliere comunale di Fdi- è una scelta che spetta al sindaco".

"A me come consigliere di opposizione -ha concluso Berrino- interessa che la città abbia un beneficio diretto per quanta riguarda gli introiti da parte di chi organizza e trasmette il festival ma anche la certezza di avere un manifestazione di qualità che assicuri non solo a Sanremo ma a tutta la Liguria una promozione turistica notevole in giro per il mondo".