Roma, 3 feb. (askanews) - Da sabato 4 febbraio tutta la città sarà coinvolta in una kermesse che si rinnova ormai da 30 anni, inondandola letteralmente di poesia. Una manifestazione che vedrà protagonisti, insieme al Teatro Sociale, il molo e i vicoli della città, promossa dal Comune di Camogli e ASCOT (Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli), con il patrocinio della Camera di Commercio di Genova e la collaborazione della Pro Loco.

Annunciati oggi i premiati di questa 30esima edizione, scelti tra gli "innamorati di Camogli" che partecipano alla vita della comunità (vedi allegato). Il titolo di Coppia di San Valentino 2017 va a Mario Pietraccetta e Fulvio Zendrini. Milanesi entrambi, arrivano per la prima volta a Camogli insieme nel 1992 e acquistano Villa Rosmarino, diventata metà abitazione e metà maison de charme. Schivi e riservati, hanno saputo costruire rapporti di forte amicizia con gli abitanti del borgo, forse ricambiati proprio per questo loro modo di fare e di essere,

Domani al Teatro Sociale di Camogli va in cena uno straordinario Arturo Cirillo, con Scende Giù per Toledo di Giuseppe Patroni Griffi, la travolgente storia di un travestito napoletano, emblema della stravaganza e della fragilità di un'intera città. Un flusso di parole che diventano carne, e spesso danza. Un tango disperato, danzato sull'orlo del baratro. Fino al 19 febbraio, mentre nel foyer sarà allestita la mostra Amore a prima svista - una ventina di opere grafiche e testi sull'amore firmati dal grande Skiaffino (Gualtiero Schiaffino, Camogli 1943-2007), nome storico e illustre della satira italiana - sul palcoscenico del Sociale saranno di scena spettacoli e concerti in qualche modo legati a San Valentino, all'amore e alla passione.