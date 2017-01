Roma, 17 gen. (askanews) - Sabato prossimo, 21 gennaio, Stefano Parisi sarà a Genova. Dopo aver girato tutto il Paese partendo da Milano con la convention "Megawatt Energie per l'Italia ", Stefano Parisi approda in Liguria forte del consenso acquisito in questi mesi con il movimento politico nato per recuperare il consenso che si è perduto nell'area del centro destra di stampo liberale, popolare e riformista.

"L'Italia - afferma Parisi - deve uscire da un periodo ormai troppo lungo di divisioni e fratture: la campagna referendaria ci ha consegnato un paese diviso, sfiduciato, con gravissimi problemi economici e sociali irrisolti, e uno Stato divenuto marginale in Europa. Il centrodestra deve prepararsi per tempo e dare al Paese una leadership seria, affidabile, che sappia affrontare i problemi degli italiani, e per portarci fuori dalla crisi economica e sociale. Abbiamo il dovere di riportare i moderati al voto. Il centrodestra deve dare agli italiani un'alternativa vera a Grillo. A Genova portiamo la consapevolezza e l'orgoglio di tanti cittadini che ci seguono e tornano a sperare in un centrodestra credibile e solido".

L'appuntamento è per sabato 21 Gennaio a Genova alle 10 presso la Sala Sivori (Salita Santa Caterina).