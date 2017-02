Genova, 16 feb. (askanews) - E' stato ritrovato la notte scorsa a Genova un giovane di 19 anni di Savona con gravi problemi di salute che lunedì scorso si era allontanato dall'ospedale dove era ricoverato. A denunciarne la scomparsa erano stati i genitori, che martedì avevano anche lanciato un appello durante la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto".

Il ragazzo è stato rintracciato in via Gramsci a bordo di un autobus mentre si dimenava senza proferire parola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno subito allertato la polizia. A dichiarare la sua identità è stato il giovane stesso dopo essere stato accompagnato in questura dai poliziotti.