Roma, 17 gen. (askanews) - Continuano le operazioni dei Vigili del fuoco intervenuti con mezzi speciali, tra cui Canadair, sull'incendio avvenuto all'esterno delle competenze autostradali del nodo genovese. Attualmente (11.30 )resta chiuso per motivi di sicurezza, sulla A10 Genova-Savona, il tratto compreso tra Genova Voltri e Genova Pegli in direzione di Genova, mentre lo stesso tratto è stato riaperto verso Savona e si circola su una sola corsia registrando 1 Km di coda. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia.

Tra Arenzano e Genova Voltri verso Genova si registrano 7 Km di coda a causa dell'uscita obbligatoria. Sul luogo dell'evento stanno operando il personale di Autostrade per l'Italia della Direzione 1° Tronco di Genova e le pattuglie della Polizia Stradale. (Segue)