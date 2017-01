Mai e Rixi: Comune non tiene conto reali esigenze operatori

Genova, 24 gen. (askanews) - "Nonostante le ripetute sollecitazioni che già dalla scorsa estate avevamo fatto rendendoci portavoce delle istanze degli operatori all'ingrosso e al dettaglio, il Comune di Genova ha pensato bene di procedere per la propria strada e di portare a termine un trasferimento che non tiene conto delle reali esigenze logistiche delle imprese del comparto". Così l'assessore alla pesca della Regione Liguria, Stefano Mai, ha commentato il trasferimento del mercato del pesce di Genova da piazza Cavour all'area dei macelli di Ca' de Pitta e le proteste degli operatori del settore.

"Oggi -ha aggiunto l'assessore regionale al commercio, Edoardo Rixi- alla prova del nove dell'apertura dei cancelli, i nodi sono ovviamente arrivati al pettine. Per la mancanza d'ascolto dimostrata in questi mesi dal Comune, totalmente scollegato dalla realtà, viene messa a rischio -ha concluso Rixi- la tenuta dell'intera filiera ittica genovese e ligure, penalizzando i commercianti al dettaglio e all'ingrosso costretti a dover lavorare in una struttura che neppure riesce ad accoglierli, con spazi e parcheggi assolutamente insufficienti".