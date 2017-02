Genova, 27 feb. (askanews) - E' stato arrestato nella notte al termine di un lungo interrogatorio il padre della ragazzina di 12 anni accoltellata ieri a Genova.

L'uomo, un cittadino ecuadoriano di 40 anni, denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia, si sarebbe più volte contraddetto durante l'interrogatorio a cui è stato sottoposto in questura dopo aver portato la figlia in ospedale con ferite da arma da taglio all'addome e alle braccia.

(segue)