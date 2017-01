Genova, 17 gen. (askanews) - E' stata firmata oggi dal capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile l'ordinanza con cui si assegnano alla Liguria 11 milioni di euro per il maltempo che si è abbattuto lo scorso 24 e 25 novembre nel ponente ligure e con cui si dispongono gli interventi prioritari per le zone colpite. Lo ha annunciato l'assessore alla Protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone.

"Non appena ricevuto la notizia ho immediatamente convocato i sindaci dei territori colpiti che incontrerò lunedì prossimo -ha spiegato Giampedrone- per realizzare un piano completo degli interventi prioritari e superare le maggiori criticità". Per andare incontro alle richieste delle comunità locali la Regione ha incrementato ulteriormente le risorse provenienti dal riconoscimento dello stato di emergenza, stanziando 3 milioni e 36 mila euro derivanti dalle accise regionali 2016 sulla benzina.

Le criticità maggiori hanno riguardato in provincia di Savona i Comuni di Albenga, Ortovero, Villanova d'Albenga, Zuccarello, Savona, Murialdo, Altare, Calizzano, Roccavignale, Millesimo e in provincia di Imperia i Comuni di Sanremo, Ceriana, Montalto Ligure, Molini di Triora, Badalucco, Pornassio, Pieve di Teco, Tanzo e Vessalico. Molto ingenti i danni alle strade comunali e provinciali con frane e smottamenti in diverse parti del territorio.