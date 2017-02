Roma, 2 feb. (askanews) - "E' un provvedimento che per taluni aspetti va nella direzione giusta a favore dell'ecosistema, per altri, come il piano di abbattimento dei lupi, lascia molto perplessi". Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta così la decisione della Conferenza delle Regioni di chiedere il rinvio al governo dell'esame del piano lupo.

"Si può mettere in sicurezza il patrimonio degli agricoltori e degli allevatori senza ricorrere a strumenti estremi anche perchè si tratta di numeri poco significativi", sottolinea Toti, spiegando che "è necessario un supplemento di analisi con il ministro".