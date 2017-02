"Scissione su data o metodo incomprensibile per gli italiani"

Genova, 20 feb. (askanews) - "Chi vuole indebolire il Pd fa il gioco di Grillo e della destra. Basta correnti e caminetti. Sosterrò Matteo Renzi perché ha dimostrato di credere nel vero cambiamento e perché, senza la sua leadership, il Pd sarebbe una forza minoritaria". Lo ha dichiarato in una nota la capogruppo del Pd in Regione Liguria e membro della direzione nazionale del partito, Raffaella Paita.

"Il Paese - ha sottolineato Paita - ci aspetta e sta perdendo la pazienza nel vedere che noi, nel frattempo, ci stiamo parlando addosso. Questa scissione sulla data o sul metodo è incomprensibile per gli italiani. Si proceda a un congresso - ha concluso la capogruppo del Pd in Regione Liguria - in cui, mi auguro, l'elaborazione e il tasso di riformismo siano altissimi".