Genova, 25 feb. (askanews) - "Mi sono candidato per diversi motivi, l'ultimo sono state le parole di Michele Emiliano quando ha invitato a votare in questo modo: 'di qualunque partito siate venite a votare contro Renzi'. A quel punto ho capito che il congresso si trasformava in lotta greco romana, anzi, visto l'invito all'esterno, in lotta libera". Lo ha detto Andrea Orlando, ministro della Giustizia e candidato alla segreteria del Pd, durante un incontro a Genova.