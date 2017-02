Pd: no a convegno fascista a Genova, Toti si scusi

"Tutte le forze democratiche si uniscano per impedirlo"

Genova, 1 feb. (askanews) - "Genova non può ospitare alcun convegno fascista organizzato dalla destra estrema e xenofoba. Lo dicono prima di tutto la sua storia e le sue tradizioni. Stiamo parlando infatti della città medaglia d'oro della Resistenza, dove i fascisti si sono arresi ai partigiani e dove il 30 giugno 1960 una straordinaria rivolta di popolo ha impedito lo svolgimento del congresso del Movimento sociale italiano". Lo hanno affermato in una nota i consiglieri del Pd in Regione Liguria.

"Non si tratta -prosegue la nota- come prova a banalizzare il presidente Toti, di rispettare le idee di tutti, anche di chi la pensa diversamente da noi. L'apologia del fascismo è un reato punito dalla legge e quindi soggetti e gruppuscoli che raccolgono il testimone di quel periodo buio della storia italiana e portano avanti quei disvalori sono anticostituzionali e fuori dalla legge. E' gravissimo -hanno dichiarato i consiglieri regionali del Pd- che a esprimere una posizione del genere sia chi è stato scelto a rappresentare tutti i liguri. Quindi Toti faccia marcia indietro e si scusi".

"Tutte le forze democratiche -si legge ancora nella nota- devono unirsi per dire no a questa adunata di fascisti. Il centrodestra -hanno sottolineato gli esponenti dem- si è messo di traverso e ha impedito che si votasse il nostro ordine del giorno contro il convegno, rinviando la pratica alla prossima seduta del consiglio. Una dimostrazione -conclude la nota- del fatto che i valori dell'antifascismo, che dovrebbero essere alla base di tutte le istituzioni democratiche, non sono condivisi da tutta la maggioranza che guida questa Regione".