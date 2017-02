Genova, 20 feb. (askanews) - In Liguria le primarie per l'elezione del segretario e dell'assemblea regionale del Pd si terranno il 26 marzo, "a meno che non si presenti un candidato unitario che sarebbe proclamato direttamente ad esito della convenzione regionale" in programma tra il 15 ed il 18 marzo. Lo ha annunciato in una nota la segreteria regionale del partito.

"La commissione nazionale di garanzia - si legge nella nota - ha licenziato il regolamento per il congresso regionale del Pd della Liguria per l'elezione del segretario regionale e dell'assemblea regionale. Entro le ore 20 di sabato 25 febbraio 2017 -prosegue la nota del Pd- dovranno essere depositate presso la commissione regionale le candidature alla segreteria regionale e le relative linee politico-programmatiche".

"Tutte le candidature - si legge ancora nella nota - dovranno essere sottoscritte da almeno il 10% dei componenti dell'assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno la metà delle federazioni provinciali presenti nella regione".

"La convenzione regionale del Pd - conclude la nota - sarà convocata tra mercoledì 15 e sabato 18 marzo e si svolgerà sulla base della presentazione delle candidature alla carica di segretario regionale e del confronto sulle linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo statuto".