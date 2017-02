Nautica, Ucina: da governo garanzie su Salone di Genova

Roma, 6 feb. (askanews) - Il presidente di UCINA Confindustria Nautica, Carla Demaria, ha ricevuto una telefonata dal sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto, che "le ha confermato le garanzie che fin dall'inizio UCINA ha chiesto a tutela del Salone Nautico e della filiera e, di conseguenza, anche della Città e della Regione". Lo rende noto la stessa associazione della filiera nautica in una nota.

"L'unica cosa che ci sta a cuore è la difesa del Salone Nautico a Genova organizzato da UCINA Confindustria Nautica e la conferma da parte del Mise dei fondi per il 2017 in continuità con le ultime tre edizioni" - spiega Carla Demaria - "Lo diciamo fin dall'inizio, mentre non abbiamo mai dichiarato di essere sfavorevoli a un nuovo evento, complementare e di sistema, organizzato da Nautica Italiana a Viareggio".

"Nella sua telefonata il Sottosegretario ha offerto la garanzia che questo evento si svolgerà a maggio e sarà riservato esclusivamente a yacht in acqua di grandi dimensioni. Poiché non ci siamo mai sottratti al dialogo, terminata la telefonata ne ho riportato i contenuti in una nota scritta al Presidente di Nautica Italiana" conclude Demaria.