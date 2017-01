Genova, 10 gen. (askanews) - "Ci auguriamo che il ministro Minniti venga non con dei palliativi ma con delle cure serie, con cui confrontarsi con le Regioni, cosa che non è mai avvenuta nel precedente governo". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, parlando della riunione della Conferenza Stato-Regioni sul tema dell'immigrazione in programma il prossima il 19 gennaio.

"All'ordine del giorno -ha sottolineato Toti- mi auguro prima di tutto che ci sia un'illustrazione del nuovo ministro dell'Interno, che giusto ieri è stato in Libia, sulle politiche di immigrazione nel loro complesso".

"Ho già detto -ha aggiunto il governatore ligure- che personalmente apprezzo il fatto che il ministro dell'Interno per la prima volta negli ultimi tre anni abbia dichiarato che esiste un problema, un problema serio, nella gestione dei flussi migratori. Ne ho parlato anche stamani con il presidente Maroni e ne parleremo credo -ha spiegato Toti- anche con il presidente Zaia nelle prossime ore, rivedendoci per una posizione comune". (segue)