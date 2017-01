Genova, 4 gen. (askanews) - "Tutto ciò che è utile, strumenti, idee e percorsi per poter veramente sciogliere questa realtà nel senso dell'integrazione e della sicurezza generale, sono esperienze e iniziative da ben accogliere, soprattutto se magari in altre parti d'Italia sono già state messe in atto. Vedere risultati altrove significa poter essere più determinati e fiduciosi qui da noi". Lo ha detto il presidente della Cei e arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, rispondendo alla domanda di un giornalista sulla possibile istituzione di un Cie in Liguria a margine di un incontro con il governatore Giovanni Toti.

Il tema della possibile apertura di nuovi Cie sul territorio nazionale sarà discusso il 19 gennaio in Conferenza Stato-Regioni, alla presenza del ministro dell'Interno, Marco Minniti.