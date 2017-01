Genova, 4 gen. (askanews) - "Non c'è nessun 'allarme meningite' in Liguria". Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che oggi pomeriggio, insieme alla vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale, ha fatto il punto della situazione dopo i casi di meningite registrati a Genova.

"La situazione - ha spiegato Viale - è costantemente monitorata. Ci rendiamo conto che gli ultimi casi isolati abbiano contribuito a creare preoccupazione nella popolazione, facendo percepire un rischio più alto di contrarre la malattia rispetto a quello reale ma i dati - ha sottolineato l'assessore regionale alla sanità - sono in linea con gli anni passati e, anzi, al di sotto della media nazionale". Nel 2016 infatti l'incidenza di casi di meningite in Liguria è stata pari a 0,3 ogni 100 mila abitanti contro lo 0,2 del 2015 e lo 0,4 della media nazionale.

"Bene dunque informarsi ma attenzione - ha proseguito Viale - a non creare psicosi immotivate che rischiano di essere più dannose. Ricordo come già tre mesi fa sia stata attivata una campagna di sensibilizzazione per le vaccinazioni comprese quelle sul meningococco B e C e che la disponibilità di vaccini è adeguata ad oggi. Il consiglio dunque -ha concluso la vicepresidente della Regione Liguria- è sempre quello di vaccinarsi seguendo il calendario regionale".