Roma, 24 feb. (askanews) - "Genova ha bisogno di essere rilanciata e non di restare ostaggio del malgoverno di una sinistra divisa e litigiosa. Il confronto quotidiano di Fratelli d'Italia con Giovanni Toti e con gli altri alleati porterà a individuare la guida migliore per il capoluogo ligure. Noi abbiamo messo a disposizione il consigliere comunale di FdI, Stefano Balleari, da sempre tra i più votati dai genovesi. È ora di dare a Genova un sindaco in grado di governare in nome del popolo". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.