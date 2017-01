Roma, 29 gen. (askanews) - Autostrade per l'Italia comunica in una nota che, sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle ore 22:00 di martedì 31 gennaio alle ore 06:00 di mercoledì 1 febbraio, sarà chiusa l'entrata di Recco, in direzione di Genova, per lavori di manutenzione all'interno della galleria Castelletto in prossimità della quale verrà attivato uno scambio di carreggiata.

In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata di Genova Nervi.