Genova, 9 gen. (askanews) - La Protezione Civile della Liguria ha esteso l'allerta gialla per neve alla fascia costiera compresa tra Spotorno e Camogli dalle 3 alle 12 di domani. L'allerta interesserà quindi anche le città di Genova e Savona, oltre alla Val Polcevera e all'Alta Val Bisagno. Dalle 6 alle 18 di domani era già stata diramata l'allerta gialla per neve nell'entroterra di Savona e in Valle Stura, nell'entroterra di Genova.

"L'aggiornamento dell'allerta, che ipotizza locali disagi e temporanei problemi di viabilità, rallentamenti nella circolazione e nei servizi, formazione di ghiaccio con gelate diffuse, si è reso necessario -si legge in una nota del centro meteo Arpal- alla luce delle ultime valutazioni delle uscite modellistiche, che nella notte indicano possibili spolverate lungo la costa verosimilmente solo nella zona del Savonese".