Genova, 31 gen. (askanews) - "Né io né Battistini siamo nelle condizioni di poterci esprimere: rimaniamo in attesa e vediamo cosa uscirà da questa procedura". Lo ha detto Alice Salvatore, consigliere del M5S in Regione Liguria, commentando la procedura disciplinare aperta nei confronti del collega Francesco Battistini.

"Sono i media -ha spiegato Salvatore- che attribuiscono questa procedura disciplinare ad una manifestazione di solidarietà rispetto a chi ha abbandonato il Movimento 5 Stelle per fondare un nuovo gruppo politico ma non credo che i media sappiano quali siano le vere motivazioni visto che non le sappiamo nemmeno noi".

Ieri era stato lo stesso Battistini, parlando con i giornalisti, ad ipotizzare che a far scattare la procedura fossero state le sue dichiarazioni di affetto e stima nei confronti dei consiglieri del Comune di Genova che hanno lasciato il gruppo del M5S.