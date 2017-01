Genova, 30 gen. (askanews) - "Vedremo che cosa ha intenzione di fare il Movimento. Io ritengo di non avere violato nessun principio. Certo è che se parlare, se essere liberi, esprimere la propria idea e comunque cercare di migliorare quello che è un grande movimento politico, che però ha bisogno di aggiustare qualcosina per crescere e per aumentare la qualità interna del dibattito, ha come conseguenza quello di essere messo alla gogna, allora c'è un problema". Lo ha detto il consigliere ligure del Movimento 5 Stelle, Francesco Battistini, commentando l'avvio della procedura per far valutare la sua condotta al collegio dei probiviri.

Battistini qualche giorno fa si era detto solidale con tre consiglieri pentastellati del Comune di Genova, che avevano annunciato la loro uscita dal gruppo del M5s per fondarne uno nuovo. "Se c'è un deferimento ai probiviri per questo -ha sottolineato il consigliere grillino- mi sembra che sia lecito dire 'Houston abbiamo un problema'. Il Movimento 5 Stelle -ha poi concluso Battistini- è casa mia, lo è sempre stato, credo in questi principi e in questi valori, quindi assolutamente lo ritengo casa mia".